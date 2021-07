Tokyo 2020, Ciclismo, Cassani: “Peccato per Bettiol, fiero dei miei azzurri” (Di sabato 24 luglio 2021) L’Italia del Ciclismo, a Tokyo 2020, ha ottenuto buoni risultati nella pista da 234 km tra il Musashinonomori Park di Chofu e il Fuji Speedway. In particolare, Alberto Bettiol si è classificato 14°, mentre Gianni Moscon ha concluso la gara al 20° posto. Qualche rammarico rimane, tuttavia, per il capitano azzurro, il quale, in corsa per una medaglia, è stato vittima di crampi quando mancavano solo 14 km al traguardo. “La squadra ha lavorato bene – dichiara Cordiano Dagnoni, presidente della FederCiclismo – e i piani prestabiliti sono stati rispettati, dunque sono soddisfatto. Anche se non abbiamo ottenuto ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) L’Italia del, a, ha ottenuto buoni risultati nella pista da 234 km tra il Musashinonomori Park di Chofu e il Fuji Speedway. In particolare, Albertosi è classificato 14°, mentre Gianni Moscon ha concluso la gara al 20° posto. Qualche rammarico rimane, tuttavia, per il capitano azzurro, il quale, in corsa per una medaglia, è stato vittima di crampi quando mancavano solo 14 km al traguardo. “La squadra ha lavorato bene – dichiara Cordiano Dagnoni, presidente della Feder– e i piani prestabiliti sono stati rispettati, dunque sono soddisfatto. Anche se non abbiamo ottenuto ...

