Tokyo 2020 | canottaggio | gli highlights delle batterie del 24 luglio VIDEO

(Di sabato 24 luglio 2021) Ilcon glidella seconda giornata di gare adel. Kiri Tontodonati e Aisha Rocek si sono aggiudicate l’accesso in semifinale, mentre le Campionesse d’Europa Valentina Rodini e Federica Cesarini non si sono fatte sorprendere nelle eliminatorie del doppio pesi leggeri. Passaggio del turno anche per il doppio pesi leggeri maschile, con Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta che hanno chiuso la loro batteria in 6.24.25. Direttamente in finale va infine il quattro senza maschile, con Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Di seguito le immagini salienti ...

non delude. L'azzurro, testa di serie N.15 del tabellone del torneo maschile olimpico, riesce ad imporsi sul tennista di casa Yuichi Sugita in due set (6 - 4, 6 - 3). Ottimo esordio per l'azzurro, ...L'Italia della pallavolo reagisce con il cuore e si salva all'esordio contro il Canada . Nella prima partita degli azzurri del volley alle Olimpiadi di, la Nazionale di Blengini parte malissimo e alla Ariake Arena va anche sotto 2 - 0 nei primi due set. Poi però l'Italia torna l'Italia e vince tre set in rimonta: ora la Polonia , due volte ...Debutto vincente per Lorenzo Sonego alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il torinese e torinista, testa di serie numero 13 del tabellone, ha dovuto impiegare 3h08' per piegare la resistenza ...Judo e taekwondo sono poi due sport in cui il tricolore ha ottime chance di sventolare sui più alti gradini del podio e chissà che proprio oggi riusciremo a sentire il nostro inno. Risultati Olimpiadi ...