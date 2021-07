Tokyo 2020, boxe femminile 48-51 kg: primo turno Giordana Sorrentino oggi in tv, orario, tv e streaming (Di domenica 25 luglio 2021) Esordio olimpico per Giordana Sorrentino. L’azzurra classe 2000 inizierà il suo percorso a Tokyo 2020 nel tabellone femminile di boxe (categoria 48-51 kg, peso mosca) contro la venezuelana Irismar del Valle Cardozo Rojas. Le due atlete saliranno sul ring alle 5.03 italiane di domenica 25 luglio. Sarà possibile seguire l’incontro diretta su Discovery+ (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così come agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player, con Dazn che permetterà la visione streaming dei due canali principali di Eurosport. Da definire la ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Esordio olimpico per. L’azzurra classe 2000 inizierà il suo percorso anel tabellonedi(categoria 48-51 kg, peso mosca) contro la venezuelana Irismar del Valle Cardozo Rojas. Le due atlete saliranno sul ring alle 5.03 italiane di domenica 25 luglio. Sarà possibile seguire l’incontro diretta su Discovery+ (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così come agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player, con Dazn che permetterà la visionedei due canali principali di Eurosport. Da definire la ...

