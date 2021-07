Tokyo 2020, basket. Sacchetti: “Esordio contro la Germania non facile” (Di sabato 24 luglio 2021) Il ct dell’Italbasket Meo Sacchetti ha parlato alla vigilia dell’Esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 contro la Germania: “Il debutto non sarà facile. Dovremo essere concentrati esclusivamente sul match, portando in campo parte della gioia che stiamo vivendo in questi giorni. Abbiamo sfidato la Germania circa un mese fa, ma il termine di paragone non può esistere. Le due rose sono completamente diverse. Ovviamente non sarà facile, specialmente per l’alta posta in palio vista la formula del torneo“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Il ct dell’ItalMeoha parlato alla vigilia dell’alle Olimpiadi dila: “Il debutto non sarà. Dovremo essere concentrati esclusivamente sul match, portando in campo parte della gioia che stiamo vivendo in questi giorni. Abbiamo sfidato lacirca un mese fa, ma il termine di paragone non può esistere. Le due rose sono completamente diverse. Ovviamente non sarà, specialmente per l’alta posta in palio vista la formula del torneo“. SportFace.

