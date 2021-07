Tokyo 2020, basket 3×3 femminile: Italia sconfitta dalla Francia nel secondo match di giornata (Di sabato 24 luglio 2021) sconfitta contro la Francia nel secondo match di giornata per l’Italia femminile del basket 3×3 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre partono bene nei dieci minuti a disposizione, ma pian piano si spengono alla distanza e subiscono un pesante ko contro le transalpine, che rende agrodolce la giornata dopo la vittoria dell’esordio contro la Mongolia sul filo di lana. 19-16 il punteggio finale, il percorso ora è più complicato in attesa delle prossime sfide. Le azzurre di Capobianco partono bene e si ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021)contro laneldiper l’del3×3 alle Olimpiadi di. Le azzurre partono bene nei dieci minuti a disposizione, ma pian piano si spengono alla distanza e subiscono un pesante ko contro le transalpine, che rende agrodolce ladopo la vittoria dell’esordio contro la Mongolia sul filo di lana. 19-16 il punteggio finale, il percorso ora è più complicato in attesa delle prossime sfide. Le azzurre di Capobianco partono bene e si ...

