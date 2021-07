Tokyo 2020, arrivano le prime due medaglie azzurre: argento per Samele nella sciabola, oro di Dell’Aquila nel taekwondo (Di sabato 24 luglio 2021) Le Olimpiadi giapponesi entrano nel vivo. Dopo la cerimonia inaugurale, nella giornata di oggi si assegnano già 11 medaglie. Il primo oro di questi Giochi olimpici è intanto andato a Yang Qian. L’atleta cinese ha vinto nella gara della carabina 10 metri donne. July 24, 2021 taekwondo È dorato, il metallo, è dorato il metallo della medaglia vinta dal primo atleta italiano a conquistare una finale nei Giochi olimpici di Tokyo 2020. Vito Dell’Aquila, all’ultimo atto del torneo di taekwondo, categoria -58kg, ha sconfitto lo tunisino Mohamed Khalil ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Le Olimpiadi giapponesi entrano nel vivo. Dopo la cerimonia inaugurale,giornata di oggi si assegnano già 11. Il primo oro di questi Giochi olimpici è intanto andato a Yang Qian. L’atleta cinese ha vintogara della carabina 10 metri donne. July 24, 2021È dorato, il metallo, è dorato il metallo della medaglia vinta dal primo atleta italiano a conquistare una finale nei Giochi olimpici di. Vito, all’ultimo atto del torneo di, categoria -58kg, ha sconfitto lo tunisino Mohamed Khalil ...

