Tokyo 2020, arriva il primo oro azzurro: Vito Dell’Aquila vince la finale di taekwondo (Di sabato 24 luglio 2021) Il 20enne, brindisino di Mesagne, porta la seconda gioia nel medagliere azzurro. Ed è la prima gioia d’oro, dopo l’argento di Samele nella sciabola. Nella finale di taekwondo della categoria -58kg, Vito Dell’Aquila ha superato il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, che in semifinale aveva eliminato il numero 1 del ranking, Jun Jang. Si chiude una mattinata d’oro per l’atleta pugliese, che con una prova esemplare, in semifinale, aveva superato l’argentino Guzman 29-10 dominando tutti e tre i round, lasciando a zero il rivale nell’ultimo parziale. «Questo oro è dedicato a mio ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Il 20enne, brindisino di Mesagne, porta la seconda gioia nel medagliere. Ed è la prima gioia d’oro, dopo l’argento di Samele nella sciabola. Nelladidella categoria -58kg,ha superato il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, che in semiaveva eliminato il numero 1 del ranking, Jun Jang. Si chiude una mattinata d’oro per l’atleta pugliese, che con una prova esemplare, in semi, aveva superato l’argentino Guzman 29-10 dominando tutti e tre i round, lasciando a zero il rivale nell’ultimo parziale. «Questo oro è dedicato a mio ...

