Tiro con l’arco | flop Italia nel mixed team E ora il rischio ‘zero’ medaglie è concreto

(Di sabato 24 luglio 2021) Dopo la mancata qualificazione con il terzetto maschile, sfuma anche la seconda possibile chance di medaglia per l’delconai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Quest’oggi la coppia azzurra formata da Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati è stata infatti eliminata agli ottavi di finale dall’Olanda nel nuovoEvent, non confermando il bronzo ottenuto agli ultimi Mondiali (in quel caso era presente Vanessa Landi). Avvio di Olimpiade decisamente negativo dunque per i colori azzurri allo Yumenoshima Park Archery Field, con la concreta possibilità di bissare le...

Advertising

Coninews : Scherma, ciclismo su strada, taekwondo, tiro con l’arco, tiro a segno, judo e pesi. A #Tokyo2020 si assegnano le pr… - ItaliaTeam_it : Tutti svegli a notte fonda per seguire il debutto dei ragazzi e delle ragazze del tiro con l'arco e del canottaggio… - sscnapoli : ? 20’ | GOOOOLLLL! Arriva il quarto gol con un tiro dal limite di Victorrr! @victorosimhen9 ?? #NapoliBassaAnaunia… - inmyway_e : RT @__pivot__: Io che durante le Olimpiadi passo dall’essere esperta di nuoto all’essere esperta di tuffi, di scherma, di ciclismo, di tenn… - kl_gifs : Sarebbe un peccato se la Turchia non dovesse vincere il bronzo nella finale mista del tiro con l'arco. -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro con

Tokyo 2020, tiro a segno pistola 10m maschile oggi in tv: orario e diretta streaming. by Deborah Sartori. Paolo Monna - Foto Sportface. Oggi in tv qualificazioni e finali della pistola 10 metri maschi ...Va detto che la prova del duo azzurro, svoltasi in condizioni difficili per via del caldo soffocante, è stata deludente, perché su dodici frecce scoccate ha ottenuto solo due 10, e tre 7, un 8 e sei 9 ...