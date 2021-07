Tiro a segno | Sofia Ceccarello e lo scotto dei 18 anni Ma per la 3 posizioni…

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) Davvero un peccato, ma questa è l’occasione di imparare e ripartire ancor più forti e consapevoli. Quell’ultimo colpo infelice di, nella qualificazione del concorso di carabina ad aria compressa femminile dai 10m, alle Olimpiadi di Tokyo, brucia ancora. La ravennate è stata sin lì splendida mostrando una tecnica e una determinazione invidiabile per chi, a 19ancora da compiere, è al suo primo appuntamento a Cinque Cerchi: ma poi… Succede che al 60esimo colpo di 60 quando “bisogna finire il lavoro” e staccare il pass per la finale arriva un errore: il grilletto che si apre, il bersaglio colpito, ma l’esito non è quello ...