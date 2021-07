Tiro a segno | Olimpiadi Tokyo | l’iraniano Javad Foroughi vince l’oro nella pistola ad aria compressa dai 10m

(Di sabato 24 luglio 2021) Alledirisuona l’inno iraniano. Il merito è diche si è aggiudicato il concorso diadmaschile dai 10m sbaragliando tutta la concorrenza, in una finale dominata in lungo e in largo. Mettendo insieme 244,8 punti (nuovo record olimpico di finale della specialità), il tiratore classe 1979 – che quest’anno aveva già ottenuto due vittorie nel format in Coppa del Mondo – ha preceduto l’esperto serbo Damir Mikec, secondo e a quota 237,9, e il cinese Wei Pang, terzo con lo score di 217,6 punti. Oro, argento e bronzo sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiro segno

Ore 4.25, PRIMO ORO DEI GIOCHI ALLA CINA È della cinese Yang Qian la prima medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo. Nella carabina 10m donne è arrivata davanti alla russa Galashina, bronzo ...Il primo verdetto è stato un'eliminazione: Niente da fare per Sofia Ceccarello , che all'ultimo colpo vede sfumare la finale olimpica della carabina dieci metri di. L'azzurra ha chiuso ...Tokyo 2020, tiro a segno pistola 10m maschile oggi in tv: orario e diretta streaming. by Deborah Sartori. Paolo Monna - Foto Sportface. Oggi in tv qualificazioni e finali della pistola 10 metri maschi ...Alle Olimpiadi di Tokyo risuona l'inno iraniano. Il merito è di Javad Foroughi che si è aggiudicato il concorso di pistola ad aria compressa maschile dai 10m sbaragliando tutta la concorrenza, in una ...