Tiro a segno, Olimpiadi: Sofia Ceccarello sbaglia l’ultimo tiro e manca l’accesso alla finale (Di sabato 24 luglio 2021) Sofia Ceccarello paga dazio all’inevitabile inesperienza e, dopo cinque serie da campionessa, manca l’accesso alla finale della carabina 10 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Letale un ultimo tiro da 8,8 che l’ha vista sprofondare dalla sesta alla decima posizione: solo le prime 8 staccavano il pass per l’atto conclusivo. Le qualificazioni sono state dominate dalla norvegese Jeanette Hegg Duestad, autrice del nuovo record olimpico con un super 632.9, 1.2 meglio della sudcoreana Heemoon ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)paga dazio all’inevitabile inesperienza e, dopo cinque serie da campionessa,della carabina 10 metri delledi Tokyo 2020. Letale un ultimoda 8,8 che l’ha vista sprofondare dsestadecima posizione: solo le prime 8 staccavano il pass per l’atto conclusivo. Le qualificazioni sono state dominate dnorvegese Jeanette Hegg Duestad, autrice del nuovo record olimpico con un super 632.9, 1.2 meglio della sudcoreana Heemoon ...

Advertising

Coninews : Scherma, ciclismo su strada, taekwondo, tiro con l’arco, tiro a segno, judo e pesi. A #Tokyo2020 si assegnano le pr… - neptxnewoo : GESÙ GRAZIE PER NON AVER MESSO TIRO A SEGNO E TIRO CON L'ARCO SU DISCOVERY+ - sportface2016 : #Tokyo2020, #tiroasegno: Sofia #Ceccarello cala sul più bello e si ferma alle qualificazioni - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: buon inizio di Sofia Ceccarello ci prova anche Paolo Monna - #segno… - MarziaSechi : RT @npgk_: E non otteniamo la finale nel tiro a segno femminile. La Ceccarello comunque bravissima, non si è qualificata per sole due posiz… -