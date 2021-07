Tifosi Atalanta contro il club | «Percassi non sbagliare C’è una città da rispettare»

(Di sabato 24 luglio 2021) Idell’hanno esposto uno striscione fuori dai cancelli di Zingonia: contestazioneil presidente«Abbonamenti, amichevoli, mercato: Perca$$i non, c’è unada». Questo lo striscione esposto daidell’, fuori dal centro sportivo di Zingonia, in segno di protestail presidente. I sostenitori nerazzurri hanno contestato alcune scelte fatta dalla società: dal mancato accesso per le amichevoli alle voci che vorrebbero ...

Dopo cinque anni da favola all', Pierluigi Gollini torna in Inghilterra. L'ormai ex portiere della Dea aveva difeso i pali ... come conferma lo striscione deiche recita: "Dovresti ...Un gruppo didell'ha contestato il numero uno atalantino, per la gestione delle ultime settimane: il mancato ingresso durante i test match estivi e la possibile cessione di Romero. ...(ANSA) - BERGAMO, 24 LUG - "Abbonamenti, amichevoli, mercato. Percassi non sbagliare, c'è una città da rispettare". Così si legge - con le due esse del cognome del presidente, Antonio, scritte col sim ...Il rallentamento sul fronte Frabotta potrebbe favorire l’arrivo del calciatore campano Gianluca Frabotta sembrava a un passo dall’Atalanta, ma ieri l’esterno romano si è improvvisamente allontanato pe ...