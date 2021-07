The Voice Senior terza puntata: anticipazioni 24 luglio 2021 (Di sabato 24 luglio 2021) THE Voice Senior anticipazioni. Stasera in tv sabato 24 luglio 2021 torna in replica su Rai 1 il talent show con tantissime novità in una nuova versione. Ecco di seguito anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Torna The Voice Senior, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Lo show avrà una veste totalmente rinnovata e ricca di grandi novità, a partire dal cast e dal meccanismo del format. A tenere le fila delle 5 puntate, c’è alla ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 24 luglio 2021) THE. Stasera in tv sabato 24torna in replica su Rai 1 il talent show con tantissime novità in una nuova versione. Ecco di seguitodella. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Torna The, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Lo show avrà una veste totalmente rinnovata e ricca di grandi novità, a partire dal cast e dal meccanismo del format. A tenere le fila delle 5 puntate, c’è alla ...

Advertising

P0W8R : @ichiifuyu HWHAHAHSJSJSHSJSJAJSJAJAH OMFG RIGHT THE VOICE SOUNDS FAMILIAR ?????? ITS FUNNIER COS THE LAUGH IS REAL ICBBSJSJAJAAHHAH - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 nuovo appuntamento con “The Voice Senior” - heavnbillie : @twicknd cacete, quase no the voice - CaralzinhaM : Ana Paula – “O Mio Babbino Caro” | Prova Cega | The Voice Portugal - CaralzinhaM : Catarina Archer - 'O mio babbino caro' | Prova Cega | The Voice Portugal -