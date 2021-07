The Offer: Anthony Ippolito sarà Al Pacino nella mini serie tv de Il Padrino (Di sabato 24 luglio 2021) La Paramount ha trovato il “suo” Al Pacino”. Come riporta in esclusiva Deadline, l’attore Anthony Ippolito – noto per aver interpretato George Wright nella serie tv Netflix Grand Army – è entrato ufficialmente nel cast di The Offer, la serie tv che racconterà la realizzazione di uno dei grandi capolavori cinematografici, ovvero Il Padrino. Ippolito vestirà i panni dell’attore Premio Oscar Al Pacino, che nel film ha interpretato il ruolo di Michael Corleone. Oltre a Justin Chambers nel ruolo di Marlon Brando e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021) La Paramount ha trovato il “suo” Al”. Come riporta in esclusiva Deadline, l’attore– noto per aver interpretato George Wrighttv Netflix Grand Army – è entrato ufficialmente nel cast di The, latv che racconterà la realizzazione di uno dei grandi capolavori cinematografici, ovvero Ilvestirà i panni dell’attore Premio Oscar Al, che nel film ha interpretato il ruolo di Michael Corleone. Oltre a Justin Chambers nel ruolo di Marlon Brando e ...

