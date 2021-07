Testimonianze della Resistenza, Verità Annunziata e Piero Conte nel Memoriale dell’Associazione nazionale partigiani (Di sabato 24 luglio 2021) “Ho scelto di fare la partigiana perché volevo la libertà. Mi sono salvata dalla fucilazione solo perché mi hanno sparato alle braccia e sono riuscita a slegare la corda con la quale ero legata ai compagni morti, con i denti”. A parlare è Verità Annunziata, 95 anni e una storia che da domenica 25 entrerà a far parte del “Memoriale della Resistenza” promosso dall’Associazione nazionale partigiani e curato da Gad Lerner e Laura Gnocchi. Una voce, quella di questa donna, che si unisce alle altre 150 che completano questa raccolta di Testimonianze uniche e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) “Ho scelto di fare la partigiana perché volevo la libertà. Mi sono salvata dalla fucilazione solo perché mi hanno sparato alle braccia e sono riuscita a slegare la corda con la quale ero legata ai compagni morti, con i denti”. A parlare è, 95 anni e una storia che da domenica 25 entrerà a far parte del “” promosso dall’Associazionee curato da Gad Lerner e Laura Gnocchi. Una voce, quella di questa donna, che si unisce alle altre 150 che completano questa raccolta diuniche e ...

