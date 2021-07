Tennis, Tokyo 2020: tabellone singolare maschile, al via Fognini, Musetti e Sonego (Di sabato 24 luglio 2021) Il tabellone del singolare maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Cresce l’attesa per il torneo olimpico con tre italiani ai nastri di partenza: Lorenzo Musetti, che all’esordio affronterà l’australiano John Millman, Fabio Fognini che da testa di serie numero quindici giocherà il primo turno contro il padrone di casa Sugita ed infine Lorenzo Sonego impegnato contro un altro giapponese, ovvero Taro Daniel. Novak Djokovic è presente, testa di serie numero uno ed indiscutibile favorito del torneo. IL tabellone singolare ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Ildeldelle Olimpiadi di. Cresce l’attesa per il torneo olimpico con tre italiani ai nastri di partenza: Lorenzo, che all’esordio affronterà l’australiano John Millman, Fabioche da testa di serie numero quindici giocherà il primo turno contro il padrone di casa Sugita ed infine Lorenzoimpegnato contro un altro giapponese, ovvero Taro Daniel. Novak Djokovic è presente, testa di serie numero uno ed indiscutibile favorito del torneo. IL...

