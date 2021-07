Tennis-Tokyo 2020: eliminati Musetti e Errani, avanti Sonego (Di sabato 24 luglio 2021) Tennis-Tokyo 2020: non ha avuto neanche il tempo di pensare ad un possibile incrocio con Djokovic, Tokyo 2020 inizia in salita per la delegazione azzurra di Tennisti presenti alle Olimpiadi. Infatti l’Italia porta a casa due sconfitte nei primi match validi per il tabellone principale. Perdono Musetti e Sara Errani. Come è andato l’incontro di Musetti? Lorenzo Musetti è stato eliminato nel primo turno di quello maschile di Tokyo 2020. Il Tennista azzurro (numero 61 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 luglio 2021): non ha avuto neanche il tempo di pensare ad un possibile incrocio con Djokovic,inizia in salita per la delegazione azzurra diti presenti alle Olimpiadi. Infatti l’Italia porta a casa due sconfitte nei primi match validi per il tabellone principale. Perdonoe Sara. Come è andato l’incontro di? Lorenzoè stato eliminato nel primo turno di quello maschile di. Ilta azzurro (numero 61 ...

