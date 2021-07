Tennis, Olimpiadi Tokyo: Lorenzo Sonego di cuore batte Taro Daniel dopo oltre 3 ore di gioco! Azzurro al 2° turno, (Di sabato 24 luglio 2021) Di cuore e di grinta. Lorenzo Sonego (n.26 del mondo) ha sofferto tantissimo, ma ce l’ha fatta: l’Azzurro ha piegato con il punteggio di 4-6 7-6 (6) 7-6 (3) il giapponese Taro Daniel (n.110 del ranking) nel primo turno del torneo olimpico di Tokyo al termine di un confronto molto combattuto durato 3 ore e 10 minuti di partita. Sotto un sole battente, i due Tennisti hanno sofferto le pene dell’inferno e in questa sfida di resistenza è stato il piemontese a prevalere, bravissimo a reagire alle difficoltà e a tenere botta ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Die di grinta.(n.26 del mondo) ha sofferto tantissimo, ma ce l’ha fatta: l’ha piegato con il punteggio di 4-6 7-6 (6) 7-6 (3) il giapponese(n.110 del ranking) nel primodel torneo olimpico dial termine di un confronto molto combattuto durato 3 ore e 10 minuti di partita. Sotto un solente, i dueti hanno sofferto le pene dell’inferno e in questa sfida di resistenza è stato il piemontese a prevalere, bravissimo a reagire alle difficoltà e a tenere botta ...

