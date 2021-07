Tennis, Olimpiadi Tokyo: Lorenzo Musetti delude ed esce al primo turno. Vince Millman in due set (Di sabato 24 luglio 2021) Brutta prestazione di Lorenzo Musetti, impegnato nel primo turno del torneo olimpico di Tennis. Il campo 9 dell’Ariake Tennis di Tokyo (Giappone) non riserva nulla di buono al 19enne del Bel Paese, sconfitto per 6-3 6-4 dall’australiano John Millman (n.44 del ranking). Una prova deludente e opaca di Musetti, condita da troppi errori non forzati e soprattutto condizionata da un rendimento dal punto di vista mentale tutt’altro che conVincente. Sarà dunque Millman ad affrontare nel 2° round ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Brutta prestazione di, impegnato neldel torneo olimpico di. Il campo 9 dell’Ariakedi(Giappone) non riserva nulla di buono al 19enne del Bel Paese, sconfitto per 6-3 6-4 dall’australiano John(n.44 del ranking). Una provante e opaca di, condita da troppi errori non forzati e soprattutto condizionata da un rendimento dal punto di vista mentale tutt’altro che connte. Sarà dunquead affrontare nel 2° round ...

