Tennis | Olimpiadi Tokyo | esordio vincente per Fabio Fognini L’azzurro liquida in due set Yuichi Sugita

esordio vincente per Fabio Fognini alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro si è sbarazzato in due set del Tennista di casa Yuichi Sugita. Un successo perentorio quello del ligure che al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il bielorusso Egor Gerasimov e il francese Gilles Simon. Avvio di partita estremamente positivo del Tennista di Arma di Taggia che già nel terzo game conquista due palle break ma il giapponese riesce a salvarsi (1-2). Lo stesso scenario si profila anche nel ...

