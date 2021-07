Tennis | le Olimpiadi non assegnano punti per la classifica ATP

(Di sabato 24 luglio 2021) Non ci saranno benefici diper iti italiani (così come per tutti) che oggi hanno vinto il match d’esordio nel torneo di singolare alle: Fabio Fognini e Lorenzo Sonego non saliranno nel ranking ATP, semplicemente perché il torneo olimpico non assegnaper lamondiale. Si tratta di uno dei motivi, se non di quello principale, per cui tantiti hanno preferito rinunciare al pass olimpico e magare andare a giocare uno dei numerosi tornei ATP di categoria 250 in programma in questa e nella prossima settimana, in concomitanza con quello che ...

Advertising

SkySport : Olimpiadi, Sonego e Fognini al 2° turno nel torneo di tennis. Fuori Musetti ed Errani #SkySport #Tokyo2020 #Tennis… - Gazzetta_it : L'Italvolley va, beffa nel tiro, delusioni arco e tennis: rivivi le emozioni della notte di #Tokyo2020 - Eurosport_IT : SONEGO E FOGNINI AL 2° TURNO! ?????? I due azzurri avanzano dopo aver battuto rispettivamente Taro Daniel e Yuichi Su… - tennis_di : Ma vale essere alte come l’estone? #Tokyo2020 #Scherma #Olimpiadi - afterglow944 : Ogni volta che ci sono le Olimpiadi, vorrei troppo essere un'atleta, invece nella vita sono un'ameba che a malapena… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Olimpiadi

Sport Fanpage

Finiscono subito anche ledi Francesca Milani , eliminata nel judo . Tante soddisfazioni ... Esordio amaro ai Giochi anche per l' Italia del, date le sconfitte di Lorenzo Musetti e Sara ..., Fognini e Sonego ok, Errani e Musetti ko Inizio agrodolce per ilitaliano a Tokyo ... Esordio con vittoria per gli azzurri del volley Nella prima partita delledi Tokyo la ...Si è conclusa una prima giornata agrodolce per l’Italia del tennis a Giochi della XXXII Olimpiade. A Tokyo gli azzurri impegnati nel primo match in programma (alle ore 11 in Giappone, le 4 del mattino ...Non ci saranno benefici di classifica per i tennisti italiani (così come per tutti) che oggi hanno vinto il match d'esordio nel torneo di singolare alle Olimpiadi: Fabio Fognini e Lorenzo Sonego non s ...