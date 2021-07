Tennis, ATP Umago 2021: la finale sarà tra Richard Gasquet e Carlos Alcaraz (Di sabato 24 luglio 2021) sarà tra Richard Gasquet e Carlos Alcaraz la finale del torneo ATP 250 di Umago (Croazia) che domani vivrà l’ultimo atto, per trovare il nuovo “Re” dopo il successo di Dusan Lajovic nel 2019, prima che l’edizione del 2020 venisse cancellata a causa della pandemia. La prima semifinale si è trasformata in una vera e propria maratona, tanto che Richard Gasquet ha staccato il biglietto per la finale dopo un match di ben 3 ore e 12 minuti. Nel primo set si inizia subito forte, con due break per parte e parziale ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)traladel torneo ATP 250 di(Croazia) che domani vivrà l’ultimo atto, per trovare il nuovo “Re” dopo il successo di Dusan Lajovic nel 2019, prima che l’edizione del 2020 venisse cancellata a causa della pandemia. La prima semisi è trasformata in una vera e propria maratona, tanto cheha staccato il biglietto per ladopo un match di ben 3 ore e 12 minuti. Nel primo set si inizia subito forte, con due break per parte e parziale ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP Ad Atlanta Sinner n.2 del seeding, in gara anche Seppi A guidare il seeding è il canadese Milos Raonic: il 30enne di Podgorica, n.22 ATP, precede Jannik Sinner , n.23 ATP, il britannico Cameron Norrie , n.30 ATP, protagonista a Los Cabos, e lo ...

A Gstaad Gaston smorza anche Djere: prima finale in carriera ... ancora contro pronostico, contro il serbo Laslo Djere, n.52 e ottimo interprete del tennis sul "... E' la prima volta che va oltre il secondo turno a livello ATP (ottavi di finale a Parigi 2020 a parte).

Tennis, ATP Umago 2021: la finale sarà tra Richard Gasquet e Carlos Alcaraz Sarà tra Richard Gasquet e Carlos Alcaraz la finale del torneo ATP 250 di Umago (Croazia) che domani vivrà l'ultimo atto, per trovare il nuovo "Re" dopo il successo di Dusan Lajovic nel 2019, prima ch ...

Tennis, ATP Gstaad 2021: la finale sarà tra Hugo Gaston e Casper Ruud Sarà tra Hugo Gaston e Casper Ruud la finale dell'ATP 250 Swiss Open di Gstaad, che si disputerà domani e andrà a consegnare il trofeo del torneo elvetico dopo un anno di attesa, dato che nel 2020 non ...

