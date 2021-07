Tennis | ATP Gstaad 2021 | la finale sarà tra Hugo Gaston e Casper Ruud

(Di sabato 24 luglio 2021)traladell’ATP 250 Swiss Open di, che si disputerà domani e andrà a consegnare il trofeo del torneo elvetico dopo un anno di attesa, dato che nel 2020 non si è potuto disputare per colpa della pandemia. Nella prima semigrande spettacolo tra il francesee il serbo Laslo Djere (numero 7 del tabellone) con il primo che si è aggiudicato l’incontro con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Il set d’avvio scorre via veloce, ma il ...

Grande affermazione per Davide Pozzi e illecchese. Il 23enne alfiere del Tc Lecco ha infatti trionfato nel Futures Itf di Esch/Alzette ... da lunedì sarò vicino ai top 800in doppio. So che ...Vittorioso in maggio a Ginevra, Casper Ruud (14) potrebbe conquistare domenica un secondo titolo su suolo svizzero. Il norvegese disputer infatti la finale degli Swiss Open di Gstaad, nella quale sar opposto al francese Hugo Gaston (155). Al ...Sarà tra Hugo Gaston e Casper Ruud la finale dell'ATP 250 Swiss Open di Gstaad, che si disputerà domani e andrà a consegnare il trofeo del torneo elvetico dopo un anno di attesa, dato che nel 2020 non ...Chi ama lo sport di Sky tutto l’anno ha l’occasione di seguirne gli appuntamenti anche quest’estate live su Sky Sport e in ...