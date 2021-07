Temptation Island | spoiler 5^ puntata | Manuela sfiora il bacio con il tentatore Luciano

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 24 luglio 2021)sempre più in crisi col fidanzato Stefano La settimana prossima, ovvero lunedì e martedì, in prima serata su Canale 5 andranno in onda gli ultimi due appuntamenti dell’edizione 2021 di. Stando alle prime anticipazioni fornite dalla stessa redazione, nella quinta e sestadi certo non mancheranno i colpi di scena. Occhi L'articolo proviene da KontroKultura.