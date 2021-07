Temptation Island, rivelazioni clamorose su una coppia: pubblico senza parole (Di sabato 24 luglio 2021) in attesa di capire perché sia successo proprio a loro A Temptation Island è arrivato il tempo della resa dei conti per le tre coppie ancora rimaste nel villaggio dei fidanzati e la quinta puntata sarà decisiva per molti di loro. Lunedì 26 luglio, in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 luglio 2021) in attesa di capire perché sia successo proprio a loro Aè arrivato il tempo della resa dei conti per le tre coppie ancora rimaste nel villaggio dei fidanzati e la quinta puntata sarà decisiva per molti di loro. Lunedì 26 luglio, in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Temptation Island, una coppia ha deciso di convolare a nozze: splendido annuncio - infoitcultura : Temptation island, Manuela e Stefano: una nuova segnalazione - nondialadino : Il fidanzato di quella di Temptation Island: - SheLeaving : Sabato sera, ceno con i miei al ristorante e non digerisco, sono le 23 e sono nel lettino con la tisana allo zenzer… - sslezio : Capitati in un locale a caso di Capena non si sa come ed è spuntato come ospite Manuel di Bernardo un tentatore di… -