Temptation Island, ecco cosa vedremo nella quinta puntata (Di sabato 24 luglio 2021) Lunedì 26 luglio andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island. Ancora tre coppie in gara, verso la finale. Quest’anno la coppia formata da Manuela e Stefano è stata la più discussa. Lunedì 26 e martedì 27 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale e la finale di quest’ultima edizione. Per la quinta e sesta puntata non mancheranno i colpi di scena, tra le coppie ancora in gara ci sono Manuela e Stefano, Natascia e Alessio, ed infine Jessica e Alessandro. Il viaggio nei sentimenti è quasi terminato, le coppie dunque stanno per scoprire se il loro amore ha subito ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 luglio 2021) Lunedì 26 luglio andrà in onda ladi. Ancora tre coppie in gara, verso la finale. Quest’anno la coppia formata da Manuela e Stefano è stata la più discussa. Lunedì 26 e martedì 27 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale e la finale di quest’ultima edizione. Per lae sestanon mancheranno i colpi di scena, tra le coppie ancora in gara ci sono Manuela e Stefano, Natascia e Alessio, ed infine Jessica e Alessandro. Il viaggio nei sentimenti è quasi terminato, le coppie dunque stanno per scoprire se il loro amore ha subito ...

Advertising

zazoomblog : Temptation Island la coppia va all’altare: le foto della proposta - #Temptation #Island #coppia - ketsurvy : RT @Dakuhir: In questo modo, non fate altro che mettere in imbarazzo anche i cosiddetti “cornuti”; svegliatevi un po’ ed imparate a rispett… - Dakuhir : In questo modo, non fate altro che mettere in imbarazzo anche i cosiddetti “cornuti”; svegliatevi un po’ ed imparat… - AttilaAzureRive : RT @hipsterdelcazzo: “Scusate, mi ero perso ‘sta cosa del matrimonio di castrovilli in stile temptation island. Probabilmente si sposeranno… - CeschiaMarcello : RT @hipsterdelcazzo: “Scusate, mi ero perso ‘sta cosa del matrimonio di castrovilli in stile temptation island. Probabilmente si sposeranno… -