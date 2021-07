Temptation Island, E’ davvero finita la storia tra Floriana e Federico? (Di sabato 24 luglio 2021) Temptation Island, Federico avvistato senza Floriana. La loro storia d’amore è davvero finita? Temptation Island verso la finale, ma la scorsa settimana abbiamo assistito al falò immediato tra Floriana Angelica e Federico Rasa, un colpo di scena che ha lasciato tutti i telespettatori con tanti dubbi. Floriana e Federico sono tornati insieme dopo il programma? Federico durante il suo percorso all’interno del reality si è avvicinato sempre di più, istaurando ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 luglio 2021)avvistato senza. La lorod’amore èverso la finale, ma la scorsa settimana abbiamo assistito al falò immediato traAngelica eRasa, un colpo di scena che ha lasciato tutti i telespettatori con tanti dubbi.sono tornati insieme dopo il programma?durante il suo percorso all’interno del reality si è avvicinato sempre di più, istaurando ...

Advertising

senzasens0 : ma mio padre che si guarda la replica di temptation island su la5 - zazoomblog : Temptation Island 2021 sfogo senza freni della tentatrice Vincenza Botti - #Temptation #Island #sfogo #senza - 7bbbello : non io che commento così sotto il post della tentatrice nuova di temptation island gdr nonché quella che mi rubò l’… - zazoomblog : Temptation Island Andrea Celentano e Raffaela Giudice si sposano: nozze per la coppia del programma - #Temptation… - Joux05 : @ashcoltami Come dimenticarli loro, lei una delle più cornute della storia di Temptation Island -