(Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos Salute) – Le patologie croniche, reumatologiche e dermatologiche sono malattie altamente invalidanti, che necessitano di una gestione costante per essere tenute sotto controllo. Purtroppo, i pazienti nonriescono ad avere accesso a un iter diagnostico e terapeutico ottimale, tale da poter far loro raggiungere un miglioramento stabile della sintomatologia. Questo per problemi di mancanza di informazioni, carenza di risorse, lacune nella presa in carico del paziente, difficoltà di comunicazione con il medico, con conseguenti ostacoli per l’aderenza alla terapia. Problematiche che si sono ulteriormente aggravate nel ...

Advertising

TV7Benevento : Telemedicina e terapie sempre più digital per malati cronici autoimmuni... - italiaserait : Telemedicina e terapie sempre più digital per malati cronici autoimmuni - salutedomani : Salute Digitale, servizi al paziente, telemedicina e terapie digitali - antoniocaperna : Salute Digitale, servizi al paziente, telemedicina e terapie digitali - dermanewsok : Salute Digitale, servizi al paziente, telemedicina e terapie digitali -

Ultime Notizie dalla rete : Telemedicina terapie

PharmaStar

... interventi chirurgici mini invasivi,radiologiche interventistiche e così via". Ha parlato ... In tutto questo, il ruolo dellarappresenta la più concreta possibilità di potenziare ...Proprio larappresenta una delle principali tendenze in atto nel settore sanitario. ... negli Stati Uniti la quota di cittadini che ha fatto ricorso a diagnosi eda remoto è ...Roma, 24 lug (Adnkronos Salute) - Le patologie croniche autoimmuni, reumatologiche e dermatologiche sono malattie altamente invalidanti, che necessitano di una gestione costante per essere tenute sott ...(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono”.Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni ...