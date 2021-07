Teatro, prevista pubblicita per avvisare il pubblico delle nuove disposizioni (Di domenica 25 luglio 2021) di Monica De Santis Green pass anche per gli spettacoli all’aperto.?E’ questo quello che è stato deciso dal Governo. “E noi siamo pronti ad attenerci alle nuove disposizioni, se questo può servire per frenare la curva dei contagi e magari spingere gli indecisi a vaccinarsi”. A parlare è Gianluca Tortora, direttore artistico del Teatro?Ridotto di Salerno e del neo nato Teatro?Charlot di Pellezzano, che alzerà il suo sipario nello spazio esterno, la prossima settimana… “Già per quest’edizione del Premio Charlot, abbiamo chiamato a lavorare nel nostro staff tutte persone munite di green pass e a tutti gli artisti che in ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 luglio 2021) di Monica De Santis Green pass anche per gli spettacoli all’aperto.?E’ questo quello che è stato deciso dal Governo. “E noi siamo pronti ad attenerci alle, se questo può servire per frenare la curva dei contagi e magari spingere gli indecisi a vaccinarsi”. A parlare è Gianluca Tortora, direttore artistico del?Ridotto di Salerno e del neo nato?Charlot di Pellezzano, che alzerà il suo sipario nello spazio esterno, la prossima settimana… “Già per quest’edizione del Premio Charlot, abbiamo chiamato a lavorare nel nostro staff tutte persone munite di green pass e a tutti gli artisti che in ...

