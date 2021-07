Tanti auguri a Daniele De Rossi: l’ex calciatore italiano compie oggi 38 anni e la Roma lo festeggia [VIDEO] (Di sabato 24 luglio 2021) Per Daniele De Rossi, l’anno corrente è stato magico come la sua Roma. Dopo una carriera calcistica che lo ha visto nel ruolo di centrocampista correndo sull’erba degli stadi da calcio con la maglia 16, è entrato a far parte dello staff azzurro di Roberto Mancini; vivendo in prima persona la vittoria dell’Italia agli Euro … L'articolo Tanti auguri a Daniele De Rossi: l’ex calciatore italiano compie oggi 38 anni e la Roma lo festeggia ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 24 luglio 2021) PerDe, l’anno corrente è stato magico come la sua. Dopo una carriera calcistica che lo ha visto nel ruolo di centrocampista correndo sull’erba degli stadi da calcio con la maglia 16, è entrato a far parte dello staff azzurro di Roberto Mancini; vivendo in prima persona la vittoria dell’Italia agli Euro … L'articoloDe38e lalo...

