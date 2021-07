Takagi & Ketra: i «re Mida» della musica italiana tornano per un'altra estate (Di sabato 24 luglio 2021) È difficile parlare di loro senza usare termini come «fenomeno» e «record», ma in fondo è quello che Takagi & Ketra (nome d’arte di Alessandro Merli e Fabio Clemente) sanno fare meglio, creare canzoni che rimangono in testa. E in cima alle classifiche. Forti di oltre un miliardo di stream totali (hanno quasi tre milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify) e innumerevoli successi tra cui 130 dischi di Platino e un disco di Diamante, il duo di produttori ha scelto di collaborare ancora una volta - la terza per la precisione - con Giusy Ferreri per quella che da molti è già stata definita «la hit dell’estate». Shimmy ... Leggi su panorama (Di sabato 24 luglio 2021) È difficile parlare di loro senza usare termini come «fenomeno» e «record», ma in fondo è quello che(nome d’arte di Alessandro Merli e Fabio Clemente) sanno fare meglio, creare canzoni che rimangono in testa. E in cima alle classifiche. Forti di oltre un miliardo di stream totali (hanno quasi tre milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify) e innumerevoli successi tra cui 130 dischi di Platino e un disco di Diamante, il duo di produttori ha scelto di collaborare ancora una volta - la terza per la precisione - con Giusy Ferreri per quella che da molti è già stata definita «la hit dell’». Shimmy ...

Ultime Notizie dalla rete : Takagi & Giusy Ferreri torna live. Stasera al via il nuovo tour Attualmente Giusy Ferreri è in radio e in digitale con "Shimmy Shimmy" (certificato Disco d'Oro), il brano di Takagi & Ketra , terza collaborazione dopo "Amore e Capoeira" (2018, quintuplo Platino) e ...

Giusy Ferreri pronta per le date live dell'estate 2021 INFO Giusy Ferreri si prepara per gli appuntamenti live in cui incontrerà il suo pubblico quest'estate in giro per l'Italia. L'artista multiplatino - in radio con Shimmy Shimmy di Takagi & Ketra - sarà accompagnata da una band dal vivo, composta da Andrea Polidori (batteria), Will Medini (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e ...

Rocco Hunt e Takagi & Ketra: “Tormentoni? Non è proprio la parola giusta” Il Fatto Quotidiano Giusy Ferreri pronta per le date live dell’estate 2021 INFO Giusy Ferreri si prepara per gli appuntamenti live in cui incontrerà il suo pubblico quest’estate in giro per l’Italia. L’artista multiplatino - in radi ...

Giusy Ferreri oggi torna nella sua Vigevano: «Il mio Shimmy Shimmy simbolo di rinascita» La cantante rivelazione nel 2008 a X Factor sarà sul palco del castello con vecchi successi e brani scritti da lei ...

