Taekwondo | Vito Dell’Aquila è in finale! Prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo!

(Di sabato 24 luglio 2021) Arriva laperdi Tokyo 2020.è approdato in finale nella categoria -58 kg dial termine di un percorso entusiasmante, che lo ha visto letteralmente dominare tutti gli avversari affrontati. Il Bel Paese, che a Rio 2016 non aveva qualificato alcun atleta in questa disciplina, torna dunque sul podio a distanza di 9 anni dall’oro di Carlo Molfetta nei +80 kg. Ed è incredibile sottolineare come sia Molfetta siaprovengano dalla medesima cittadina pugliese, una vera e ...

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIII VITOOOOOO È MEDAGLIAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila accede alla finale dei -58 kg

10.13 Giochi,:Dell'Aquila in finale Arriva la prima medaglia per l'Italia.Dell'Aquila si è infatti qualificato alla finale del, 58 kg, battendo in semifinale l'argentino Lucas Guzman (29 - 10). Per la medaglia d'oro sfiderà il tunisino Mohamed Jendoubi.Tokyo2020. Arriva dalla prima medaglia italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. A vincerlaDell'Aquila che si qualifica alla finale nella categoria 58 kg. L'azzurro in semifinale ha sconfitto nettamente l'...Vito Dell'Aquila si è qualificato alla finale per l'oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l'argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi, Dell'Aquila combattera' alle 21.45 ora ...La Puglia conquista la prima medaglia. Sul podio il 20enne di Mesagne Vito Dell'Aquila. L'impresa Arriva la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di ...