Taekwondo | Olimpiadi Tokyo | la thailandese Panipak Wongpattanakit vince l’oro nei -49 kg

(Di sabato 24 luglio 2021) All’interno della Makuhari Messe Hall A risuona l’inno. La categoria femminile dei -49 kg delallediinfatti viene vinta da, che dopo il bronzo di Rio 2016, riesce a salire sul gradino più alto del podio. La testa di serie numero uno del seeding non lascia scampo alle sue avversarie soffrendo solo in finale dove, contro la giovanissima spagnola Adriana Cerezo Iglesias, 17 anni ma già un palmares di tutto rispetto “esploso” quest’anno con il titolo continentale vinto a Sofia, suda le proverbiali sette camicie. Alla fine la spunta ...

Vito Dell'Aquila, l'oro tanto atteso ma non scontato. È arrivata dalla prima medaglia d'oro dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Dell'Aquila ha trionfato nella categoria fino a 58 chilogrammi al termine della combattuta finale contro l'ostico tunisino Jendoubi per 16-12, grazie a una rimonta concretizzatasi. Vito Dell'Aquila si è avvicinato a questa arte marziale grazie a Bruce Lee.