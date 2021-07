Supermedia sondaggi politici | FdI avanti | crollo M5s

(Di sabato 24 luglio 2021) Irealizzati da Youtrend per Agi certificano come Fratelli d’Italia abbia sorpassato anche la Lega, guadagnando +0,6 punti percentuale rispetto a due settimane fa. Ma il dato più significativo è quello di una crescita considerevole nelle intenzioni di voto da parte dei cittadini italiani rispetto a due anni fa. ROME – OCTOBER 19: Giorgia Meloni – (Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images)Le intenzioni di voto sono considerevolmente cambiate negli ultimi due anni, a dimostralo sono i dati ricavati dallarealizzata da Youtrend per Agi. In Italia, l’inseguimento di Fratelli d’Italia nei confronti del primo partito per ...

... per ogni partito sono stati calcolati la differenza e il rapporto fra il risultato nazionale delle elezioni europee e l'ultimadei. In base a questi dati, per ogni partito in ...Emerge questo dall'ultimaelaborata da YouTrend per AGI, che certifica il sorpasso della forza politica guidata da Giorgia Meloni ai danni degli alleati di coalizione del Carroccio. Al ...I sondaggi politici realizzati da Youtrend per Agi certificano come Fratelli d'Italia abbia sorpassato anche la Lega, + 0,6 in due settimane.Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 21 e il 23 luglio con metodo CATI-CAMI-CAWI su 1000 soggetti. Segui Termometro Politico su Google News. Scrivici a redazione@termometropolitico.