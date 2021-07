Superbike, Jonathan Rea vince Gara-1 del GP d’Olanda e torna in vetta alla classifica generale (Di sabato 24 luglio 2021) Un sontuoso Jonathan Rea (Kawasaki) si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio d’Olanda, quinta prova del Mondiale di Superbike 2021, e in un colpo solo è tornato anche in vetta alla classifica generale, dopo la caduta di Donington. Il sei volte campione del mondo ha fatto sua la Gara di Assen in maniera inesorabile, precedendo il britannico Scott Redding (Ducati) per 3.0 secondi e il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) per 3.2. Quarta posizione per l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 4.4, quinta per il nostro Andrea ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Un sontuosoRea (Kawasaki) si è aggiudicato-1 del Gran Premio, quinta prova del Mondiale di2021, e in un colpo solo èto anche in, dopo la caduta di Donington. Il sei volte campione del mondo ha fatto sua ladi Assen in maniera inesorabile, precedendo il britannico Scott Redding (Ducati) per 3.0 secondi e il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) per 3.2. Quarta posizione per l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 4.4, quinta per il nostro Andrea ...

