Suonano alla porta, sono i ladri: il padrone di casa chiama i carabinieri, i malviventi fuggono su una station wagon (Di sabato 24 luglio 2021) SERRA DE' CONTI - ladri in via San Paterniano a Serra de' Conti, sopresi dal proprietario che gli ha aperto la porta. E' accaduto giovedì verso le 22. Prima hanno suonato poi, quando il padrone di ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 24 luglio 2021) SERRA DE' CONTI -in via San Paterniano a Serra de' Conti, sopresi dal proprietario che gli ha aperto la. E' accaduto giovedì verso le 22. Prima hanno suonato poi, quando ildi ...

