Striscione dei tifosi del PSG contro Pogba: salta il trasferimento? (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo i tanti acquisti fatti finora dal PSG, Leonardo non sembra intenzionato a volersi fermare qui. Nel mirino del club parigino, infatti, è finito da tempo Paul Pogba, in rotta da tempo col Manchester United. Questa mattina, però, alcuni tifosi del club di Al Khelaifi si sono apertamente schierati contro il suo acquisto, appendendo davanti al centro di allenamento uno Striscione chiaro ed esplicito: “Pogba, dovresti ascoltare tua madre: lei non ti vuole qui, nemmeno noi”. Des banderoles contre Pogba ont fleuri au petit matin! https://t.co/39XDzNLBYs— RMC Sport (@RMCsport) July 24, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo i tanti acquisti fatti finora dal PSG, Leonardo non sembra intenzionato a volersi fermare qui. Nel mirino del club parigino, infatti, è finito da tempo Paul, in rotta da tempo col Manchester United. Questa mattina, però, alcunidel club di Al Khelaifi si sono apertamente schieratiil suo acquisto, appendendo davanti al centro di allenamento unochiaro ed esplicito: “, dovresti ascoltare tua madre: lei non ti vuole qui, nemmeno noi”. Des banderoles contreont fleuri au petit matin! https://t.co/39XDzNLBYs— RMC Sport (@RMCsport) July 24, ...

