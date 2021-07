Street food | grotte e il festival vegano | il week-end in provincia

(Di sabato 24 luglio 2021) Non mancano le iniziative nel-end in Bergamasca. Tra gli appuntamenti spiccano il chiosco delload Albino, il“VegImagna” a Corna Imagna, spettacoli per famiglie, visite guidate e l’apertura delledelle Meraviglie a Zogno. Ecco la panoramica degli eventi organizzati sabato 24 e domenica 25 luglio nellaorobica. ALBINO – Ad Albino riapre il chiosco delloAZZANO SAN PAOLO – A levar l’ombra da terra: gli appuntamenti della settimana CENE – Borghi e Burattini: gli spettacoli della ...

Advertising

ladoberlin : 24/25.7 | Italian Street Food Festival 2021: Comida Italiana de la ‘buona’ - MENUETTOit : #Food e #Music: Street food in piazza Arringo per gustare i sapori d'Italia - MENUETTOit : #Food e #Music: “STREET FOOD FESTIVAL” AD ASCOLI - MENUETTOit : #Food e #Music: CHE FARE NEL WEEKEND. Street Food, fumetti, un po' di sport e uno speciale benvenuto all'estate - MENUETTOit : #Food e #Music: Street food e musica dal vivo con 'Italiana, le canzoni più belle' -

Ultime Notizie dalla rete : Street food

il Resto del Carlino

... 7 aree a tema (Salumi e dei Formaggi, Pasta, Gioco, Sport, Vino, Olio, Dolci), 26 tra ristoranti e punti di, 13 fabbriche con show multimediali e una fattoria degli animali e un luna ...La caratterizzazione artistica della Via Verde è affidata allaart d'autore: una forma ... L'ABR VILLAGE , si organizza e struttura in sei aree, Meeting Area, Showcase Area,Court, Test & ...Quattro gruppi formati da musicisti della Nuova Busto Musica si alterneranno nell’esecuzione dal vivo dei brani dei migliori autori nostrani. Domenica 25 luglio dalle 10.00 alle 22.00, in via Fratelli ...Dalla pizza fritta napoletana alla pasticceria siciliana, un weekend da leccarsi i baffi in pieno centro ad Ascoli ...