Storia di Giannis | meglio di un film

(Di sabato 24 luglio 2021) John Grisham ha provato a raccontare una favola sportiva ne Il sogno di Sooley, ambientato nel basket universitario. Ma non c’è romanzo che possa reggere il confronto con ladiAntetokounmpo, l’ultimo superuomo propostoci dalla Nba in questi giorni. Unacosì bella e incredibile che neppure la fantasia di uno dei più venduti scrittori al mondo avrebbe potuto partorire. La realtà batte la fantasia e le storie che ci regala lo sport sono spesso così belle e profonde da risultare imbattibili. Storie da Oscar che neppure Hollywood avrebbe il coraggio di realizzare ritenendole troppo fantasiose per essere credibili. Se la ...

Advertising

pierovietti : RT @uzapelloni: #Tokyo2020 Giochi di squadra tra @Federvolley e @italbasket con @SteveBucket7 su @ilfoglio_it nell’inserto sportivo Olimpi… - uzapelloni : #Tokyo2020 Giochi di squadra tra @Federvolley e @italbasket con @SteveBucket7 su @ilfoglio_it nell’inserto sportiv… - VLeggeri : L’incredibile storia di Giannis Antetokounmpo #NBA #bucks - PizziValee : RT @parallelecinico: Fino ai 19 anni è stato apolide. Poi la Grecia gli diede la cittadinanza per meriti sportivi. Un politico disse: 'Se d… - mattia_torre : RT @TrueShootingCom: Questo titolo non racconta soltanto la storia di riscatto e affermazione di Antetokounmpo, che a 26 anni ha già vinto… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia Giannis

...5 milioni - che ha guidato i Phoenix Suns alla finale Nba 2021 persa contro i Milwaukee diAntetokounmpo. Booker è diventato il giocatore più pagato nelladei Suns firmando un ...... 'The Greek Freak' , che racconta la povertà della sua famiglia e il grande sogno diAntetokounmpo. Ma non finisce qui: è ormai ufficiale che ladi coraggio e speranza di questo ...NEW YORK. Dopo 50 anni di attesa i Milwaukee Bucks tornano a laurearsi campioni Nba. L’eroe è la stella Giannis Antetokounmpo che ha chiuso gara 6 con 50 punti permettendo alla franchigia del Wisconsi ...Lo stesso Chris Paul che era in campo quell’1 settembre del 2006 contro la Grecia di Big Sofo, quando Giannis Antetokounmpo capì che la sua strada era il basket Bisogna essere fatti in maniera diversa ...