Stefano De Martino svela per quale motivo ha lasciato il mondo della danza

Leggi su cityroma

(Di sabato 24 luglio 2021)Desi confessa a Vanity Fair Italia Chi segueDesa perfettamente che da alcuni anni ha messo le scarpetteal chiodo per intraprendere la carriera da conduttore televisivo. In una recente intervista concessa al magazine Vanity Fair Italia, oltre are il segreto di Maria De Filippi, il L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.