Sport: Griezmann lascia il Barça solo per ritornare all'Atletico (Di sabato 24 luglio 2021) Nella prima pagina odierna, del quotidiano catalano Sport, si analizza il futuro di Griezmann. L'attaccante francese – come riporta il giornale – avrebbe manifestato al Barcellona la sua intenzione di lasciare i blaugrana solo per ritornare all'Atletico Madrid. Il calciatore rifiuta ogni altra offerta e a questo punto il Barça non esclude una sua permanenza a meno che i Colchoneros non migliorano la loro proposta. FOTO: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

