Spalletti: "Non ho mai allenato un calciatore forte come koulibaly . Sarei più che felice se la squadra restasse così, nessuna cessione nessun acquisto"

Spalletti ha parlato in conferenza stampa da Dimaro. Il tecnico del Napoli ha tracciato il bilancio di questa prima fase di ritiro a Dimaro e ha commentato la vittoria di misura contro la Pro Vercelli. 

SPALLETTI IN CONFERENZA SULLA VITTORIA CONTRO LA PRO VERCELLI 

"Abbiamo fatto una partita molto buona, i calciatori sono stati attenti a ciò che dovevamo sviluppare, li abbiamo presi scappando di squadra, secondo me hanno fatto anche buone trame, creando situazioni importanti. Il fatto che mancano molti giocatori affaticati è per non rischiare, siamo andati per la nostra strada col lavoro, non abbiamo riposato ieri o l'altro ieri. Sono ..."

