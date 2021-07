Spalletti: “Koulibaly lo vorrei sempre ia come calciatore che come uomo” (Di sabato 24 luglio 2021) L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza nell’ultima sera del ritiro azzurro a Dimaro. Tra le altre domande anche quella relativa alla sua dichiarazione per cui si incatenerebbe per non vedere partite Koulibaly Si incatenerebbe anche per altri? “Io mi incateno per tutti, a me piace questa squadra qui, se resta così sono il più felice nel Napoli. Se no poi si dice mi incateno per uno, non per un altro. Io Koulibaly lo vorrei sempre con me, sia come calciatore che come ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 luglio 2021) L’allenatore del Napoli Lucianoha parlato in conferenza nell’ultima sera del ritiro azzurro a Dimaro. Tra le altre domande anche quella relativa alla sua dichiarazione per cui si incatenerebbe per non vedere partiteSi incatenerebbe anche per altri? “Io mi incateno per tutti, a me piace questa squadra qui, se resta così sono il più felice nel Napoli. Se no poi si dice mi incateno per uno, non per un altro. Iolocon me, siache...

