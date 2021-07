“Sono figlio di Carlo e Camilla”: 55enne apporta una nuova prova fotografica (Di sabato 24 luglio 2021) Un uomo afferma di essere il figlio illegittimo del principe Carlo e di Camilla Parker Bowles. Simon Dorante-Day, 55 anni, ha passato decenni a cercare di dimostrare la sua bizzarra teoria su chi fossero davvero i suoi genitori. L’ingegnere australiano, nato a Portsmouth nell’aprile del 1966, è stato poi adottato da una famiglia legata alla regina. L’uomo sostiene che sua nonna adottiva, che lavorava a Buckingham Palace, gli disse che i suoi veri genitori erano proprio il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia. LEGGI ANCHE => Carlo diventa Re? Ecco cosa potrebbe accadere a ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 luglio 2021) Un uomo afferma di essere ilillegittimo del principee diParker Bowles. Simon Dorante-Day, 55 anni, ha passato decenni a cercare di dimostrare la sua bizzarra teoria su chi fossero davvero i suoi genitori. L’ingegnere australiano, nato a Portsmouth nell’aprile del 1966, è stato poi adottato da una famiglia legata alla regina. L’uomo sostiene che sua nonna adottiva, che lavorava a Buckingham Palace, gli disse che i suoi veri genitori erano proprio il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia. LEGGI ANCHE =>diventa Re? Ecco cosa potrebbe accadere a ...

