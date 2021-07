Sonego | ' Condizioni terribili | ho vinto con il cuore'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sonego Condizioni

La Gazzetta dello Sport

Lorenzoapproda al secondo turno del torneo olimpico in una prima giornata difficilissima per leestreme in cui si è giocato, provocate dal caldo umido che da qualche giorno sta avvolgendo ...Lorenzo(numero 26 al mondo, ha impiegato tre ore e sette minuti per completare la rimonta a ... le migliori, anche psicologiche, per superare rapidamente e senza aggravi questo ...Novak Djokovic apre la sua campagna per l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con un primo turno che va liscio come l’olio. Il campione serbo supera come da pronostico il boliviano Hugo Dellien con un co ...Si è conclusa una prima giornata agrodolce per l’Italia del tennis a Giochi della XXXII Olimpiade. A Tokyo gli azzurri impegnati nel primo match in programma (alle ore 11 in Giappone, le 4 del mattino ...