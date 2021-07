Sondaggi politici elettorali oggi 24 luglio 2021 | grande equilibrio | quattro partiti in 3 punti

(Di sabato 24 luglio 2021)24– Nel panorama politico italiano regna l’: i primisono raccolti in appena 3percentuali e i primi tre in appena un punto. È quanto emerge da uno realizzato dall’istituto Ixè. Secondo la rilevazione – effettuata il 21su un campione di mille persone maggiorenni – Lega, ...

Advertising

GioPa169 : @SkyTG24 Si dice che i politici siano lo specchio del Paese. E questa è quella che i sondaggi danno come leader del… - RisatoNicola : RT @MarceVann: Giorgia Meloni arriva al 20,4%, mentre Matteo Salvini scende al 20,3%. Il PD è stabile al 19,5%, mentre il M5S perde 0,8 pun… - RaffyB_68 : RT @MarceVann: Giorgia Meloni arriva al 20,4%, mentre Matteo Salvini scende al 20,3%. Il PD è stabile al 19,5%, mentre il M5S perde 0,8 pun… - MarceVann : Giorgia Meloni arriva al 20,4%, mentre Matteo Salvini scende al 20,3%. Il PD è stabile al 19,5%, mentre il M5S perd… - Cronix72 : @Favollo2 Magari bipolare, che è solo un disturbo dell’umore, direi più paraculite da sondaggi politici -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

... scritta non a caso secondo l'ispirazione dell'umanesimo cristiano dacristiani, come la ... Poi, se Salvini e la Meloni non covassero ambiguità per gareggiare sui. Poi, se il .../ FdI 20,4%, Lega a - 0,1%. Ddl Zan: 31% a favore di un compromesso Mai si è vista nella storia una simile intrusione nella libertà di pensiero e di espressione dei cittadini di ogni ...Con calma e scandendo le sillabe Mario Draghi ha trasmesso un messaggio che ha avuto un effetto enorme sulla situazione sanitaria, ma più che altro su quella politica.Il leghista posta una foto con il qr-code: "Non limitare gli italiani che non ce l'hanno". E apre un nuovo fronte sulle discoteche. La leader di Fdi incalza: "Picconato lo stato di diritto" ...