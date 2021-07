Solskjaer: “Sono felice di questo rinnovo. Siamo migliorati dentro e fuori dal campo, ecco i nostri obiettivi” (Di sabato 24 luglio 2021) Ole Gunnar Solskjaer, dopo aver firmato il prolungamento di contratto con il Manchester United, è stato intervistato dal sito ufficiale del club. Il manager si è soffermato sui progetti futuri dei Red Devils: “Tutti conoscono il sentimento che provo per questo club e Sono felice di aver firmato questo nuovo contratto. È un momento entusiasmante per il Manchester United, abbiamo costruito una squadra con un buon equilibrio tra giovani e giocatori esperti che hanno fame di successo. Ho un fantastico team di allenatori intorno a me e Siamo tutti pronti a fare il prossimo passo nel nostro ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Ole Gunnar, dopo aver firmato il prolungamento di contratto con il Manchester United, è stato intervistato dal sito ufficiale del club. Il manager si è soffermato sui progetti futuri dei Red Devils: “Tutti conoscono il sentimento che provo perclub edi aver firmatonuovo contratto. È un momento entusiasmante per il Manchester United, abbiamo costruito una squadra con un buon equilibrio tra giovani e giocatori esperti che hanno fame di successo. Ho un fantastico team di allenatori intorno a me etutti pronti a fare il prossimo passo nel nostro ...

