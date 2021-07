Softball, Olimpiadi Tokyo: Italia, con il Messico è partita decisiva (Di sabato 24 luglio 2021) L’Italia si gioca tutto nel proprio destino alle Olimpiadi di Tokyo. E lo fa contro il Messico, la stessa squadra che eliminò le azzurre dai Mondiali del 2018. Dentro o fuori allora, in senso letterale, dentro o fuori anche stavolta, in senso più metaforico, ma comunque presente. A Yokohama, domani alle 13:00, si consumerà il destino azzurro. Soprattutto, sarà necessaria una cosa che è mancata alla squadra di Federico Pizzolini fino a questo momento. In 21 inning, infatti, l’Italia non è ancora riuscita a mettere a segno alcun punto. E se con gli Stati Uniti si è registrata un’unica valida, paradossalmente ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) L’si gioca tutto nel proprio destino alledi. E lo fa contro il, la stessa squadra che eliminò le azzurre dai Mondiali del 2018. Dentro o fuori allora, in senso letterale, dentro o fuori anche stavolta, in senso più metaforico, ma comunque presente. A Yokohama, domani alle 13:00, si consumerà il destino azzurro. Soprattutto, sarà necessaria una cosa che è mancata alla squadra di Federico Pizzolini fino a questo momento. In 21 inning, infatti, l’non è ancora riuscita a mettere a segno alcun punto. E se con gli Stati Uniti si è registrata un’unica valida, paradossalmente ...

Advertising

juliafrmthmoon : Oggi guardando le olimpiadi ho imparato un po’ come funziona il softball i love fingermi esperta di qualsiasi disci… - alexcobra11 : Un Oro ed un Argento tanto per cominciare le Olimpiadi non sono male, la delusione per la Nadeshiko è mitigata dal… - ilSaronno : Softball Olimpiadi: l’ex saronnese Vigna salva l’Italia che poi cede 5-0 al Giappone - tempoweb : Esplode la polemica sulle Olimpiadi in Rai #tokyo2020 #iltempoquotidiano - OA_Sport : Softball, Olimpiadi Tokyo: per l'Italia sconfitta preventivata con il Giappone nel terzo impegno a cinque cerchi -