"Siringato 48 ore prima". Malore dopo Pfizer, la sconcertante teoria sull'autista morto a Capri (Di sabato 24 luglio 2021) Lo sciacallaggio no-vax non conosce limiti. E anche sulla tragedia costata cara a Emanuele Melillo se ne inventano di ogni. Il giovane, morto nella giornata del 22 luglio, era alla guida del minibus che a Capri è volato da una scarpata finendo sulla cabina di uno stabilimento balneare. Alcuni hanno ipotizzato che dietro all'incidente ci fosse un Malore accusato da Emanuele e che gli avrebbe fatto perdere il controllo. Ma nulla è certo, in quanto si attendono gli esami in corso. Eppure c'è chi proprio in queste ore ha deciso di far girare su Twitter una notizia falsa. "Notizia certissima - scrive ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Lo sciacallaggio no-vax non conosce limiti. E anchea tragedia costata cara a Emanuele Melillo se ne inventano di ogni. Il giovane,nella giornata del 22 luglio, era alla guida del minibus che aè volato da una scarpata finendoa cabina di uno stabilimento balneare. Alcuni hanno ipotizzato che dietro all'incidente ci fosse unaccusato da Emanuele e che gli avrebbe fatto perdere il controllo. Ma nulla è certo, in quanto si attendono gli esami in corso. Eppure c'è chi proprio in queste ore ha deciso di far girare su Twitter una notizia falsa. "Notizia certissima - scrive ...

Advertising

Beatric04906159 : RT @Karm3nB: ???? NOTIZIA CERTISSIMA: il ragazzo morto per un malore che gli ha causato la perdita del controllo del pullman a Capri era sta… - shjgio1 : #Notiziaincertissima Il consigliere comunale leghista che ha esploso il colpo mortale contro un presunto aggressore… - AntonioRomane13 : RT @Karm3nB: ???? NOTIZIA CERTISSIMA: il ragazzo morto per un malore che gli ha causato la perdita del controllo del pullman a Capri era sta… - aspettaaspetta : RT @Karm3nB: ???? NOTIZIA CERTISSIMA: il ragazzo morto per un malore che gli ha causato la perdita del controllo del pullman a Capri era sta… - GarbaSte : @bravimabasta Notiziona. Sono stato siringato con pfizer 15 volte 48 ore fa. E sono ancora vivo. -