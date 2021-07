Simona Ventura, le foto in costume: 56 anni, è in forma strepitosa (Di sabato 24 luglio 2021) Simona Ventura torna in tv da sabato 24 luglio su Real Time con la seconda stagione di “Discovering Simo”, il suo programma che è proprio dedicato al racconto delle perle del territorio italiano. In questa nuova avVentura, Super Simo ci prenderà per mano per mostrarci i segreti della regione che l’ha vista nascere, l’Emilia Romagna: lei, infatti, sebbene sia cresciuta in Piemonte è nata a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Come si legge su Sorrisi.com, il programma ci porterà a Parma, Piacenza passando per Modena, Faenza, Cesenatico, Rimini e Santarcangelo di Romagna, per poi chiudere in bellezza proprio nei luoghi dell’infanzia di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 luglio 2021)torna in tv da sabato 24 luglio su Real Time con la seconda stagione di “Discovering Simo”, il suo programma che è proprio dedicato al racconto delle perle del territorio italiano. In questa nuova av, Super Simo ci prenderà per mano per mostrarci i segreti della regione che l’ha vista nascere, l’Emilia Romagna: lei, infatti, sebbene sia cresciuta in Piemonte è nata a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Come si legge su Sorrisi.com, il programma ci porterà a Parma, Piacenza passando per Modena, Faenza, Cesenatico, Rimini e Santarcangelo di Romagna, per poi chiudere in bellezza proprio nei luoghi dell’infanzia di ...

Advertising

MontiFrancy82 : Sabato 24 luglio, alle 15:40 su @realtimetvit arriva la nuova edizione di “Discovering Simo” con @Simo_Ventura - Tele_Visionaro : RT @Nicholas_Dls: Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui. @Simo_Ventura #ballandoconlestelle #morgan Rai… - zazoomblog : Simona Ventura frecciata indiretta a Ilary Blasi: il suo pensiero non fa una piega - #Simona #Ventura #frecciata… - Nicholas_Dls : Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui. @Simo_Ventura #ballandoconlestelle… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 24 luglio, alle 15:40 su @realtimetvit arriva la nuova edizione di #DiscoveringSimo con @Simo_Ventura -